Fue probada en túneles de viento como en la Fórmula 1: La nueva zapatilla que promete recortar tiempo

12 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Con una geometría más agresiva que mejora la propulsión. De esta forma, la marca francesa Salomon presentó uno de sus nuevos modelos, que promete mejorar los tiempos de los corredores de maratón en hasta 18 segundos.

Se trata de la S/LAB Phantasm 3 que fue probada con tecnología de última generación y que incorpora una nueva construcción de empeine tipo “cache-coeur”, que se integra, cubre los cordones hasta el tobillo, creando una superficie completamente lisa alrededor del pie.

¿Cómo fueron las pruebas?

El desarrollo de la zapatilla incluyó pruebas en un túnel de viento compacto de Swiss Side, diseñado para analizar el comportamiento aerodinámico en detalle. Se evaluó el modelo en dos posiciones estáticas, con ángulos de 50° y 25°, y se comparó con otras 12 zapatillas del mercado. Los resultados mostraron diferencias claras según la forma y construcción de cada diseño.

Tras esa primera etapa, el equipo comenzó a realizar ajustes prácticos sobre el prototipo. Utilizaron plasticina para modificar la silueta, cubrieron los cordones con cinta y ampliaron levemente la suela en la parte delantera y trasera. Cada cambio fue probado nuevamente para observar cómo influía en la resistencia al aire.

Las pruebas confirmaron que las formas más redondeadas ayudaban a disminuir la turbulencia. También se incorporó un empeine sin costuras que cubre los cordones, logrando una superficie más continua hacia el tobillo. Con estas mejoras, se consiguió reducir entre un 16% y un 28% la resistencia aerodinámica en distintas posiciones de carrera.

Según Gatien Airiau, Product Marketing Manager de calzado performance de Salomon, "El pie de un corredor puede alcanzar hasta el doble de la velocidad del propio corredor, llegando a cerca de 40 km/h en el caso de los maratonistas más rápidos. A estas velocidades, mejorar la aerodinámica de la zapatilla tiene un impacto real en el rendimiento durante un maratón completo. De acuerdo con los cálculos de Salomon, la forma del S/LAB Phantasm 3 puede contribuir a ahorrar hasta 18 segundos en un maratón corrido a ritmo de 2 horas y 6 minutos".

¿Cuáles son las especificaciones técnicas?

Peso: 199 gramos (talla 8.5 UK)

Altura: 39 mm / 33 mm

Drop: 6 mm

Incorpora más optiFOAM+ en la mediasuela, con espuma PEBA más suave y resiliente, que entrega la capacidad de respuesta necesaria para mantener altas velocidades. La placa de carbono energyBLADE con forma de cuchara, se combina con una geometría rocker actualizada