Estudio de Autofact revela que casi dos millones de vehículos están pagando de más por su permiso de circulación

¿Qué pasó?

Autofact, plataforma chilena de servicios digitales para la industria automotriz, realizó un estudio en donde se afirma que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más por su permiso de circulación.

En el reporte hecho por la empresa, detallan que contrastaron el Código Fiscal recomendado en el Servicio de Impuestos Internos con el valor que están pagando los contribuyentes, y se detectaron diferencias a favor y en contra.

Aproximadamente, el 34% de las patentes paga $45.000 de más en promedio, cifra que llega hasta los $500.000 de sobrecobro, mientras que un 12% paga un valor inferior al estimado.

Los vehículos afectados en el error de cobro y las comunas que están percibiendo más recaudación

La investigación analizó más de 60.000 patentes de data posterior al 2011 e identificó casos concretos. Por ejemplo, un contribuyente pagó su permiso de circulación como si su vehículo fuera un Maxus T90, cuando en realidad correspondía a un Maxus T60, un modelo distinto y de menor tasación, lo que implicó un sobrepago de $259.952 pesos.

En todos los escenarios analizados, el origen sería el mismo: una asignación incorrecta del código de tasación al momento del pago, producto de denominaciones muy similares entre modelos o versiones, que llevan a seleccionar una opción que parece correcta, pero que no coincide exactamente con las características reales del vehículo.

Esto generaría un impacto de más de $53 mil millones de pesos extra en recaudaciones municipales, cercano al presupuesto anual, por ejemplo, de una comuna como Chillán, Temuco o Iquique.

Marcas y modelos de vehículos afectados en el error de cobro

Los siguientes modelos de vehículos, según el análisis de Autofact, son los que se vieron más afectados por la diferencia de cobro:

DFSK, Renault y Toyota superan el 12% de diferencia. En DFSK la diferencia llega a 13,94%. Estos valores están expresados en valores absolutos, sin importar si la diferencia es mayor o menor.

superan el 12% de diferencia. En DFSK la diferencia llega a 13,94%. Estos valores están expresados en valores absolutos, sin importar si la diferencia es mayor o menor. En el segmento SUV, el JAC S2, Hyundai Creta y DFSK 500 son los modelos de mayor diferencia absoluta.

son los modelos de mayor diferencia absoluta. Citroën C3, Chevrolet Spark GT y Hyundai Atos son los tres modelos con mayor sobrecobro, por encima del 20% del valor sugerido. En el caso del Citroën C3, la diferencia llega al 32,24%.

son los tres modelos con mayor sobrecobro, por encima del 20% del valor sugerido. En el caso del la diferencia llega al 32,24%. En el segmento económico city car, el Chevrolet Spark GT es el más castigado, con un sobrecobro del 20,71%. Por detrás se ubican el Hyundai Atos (20,63%), el Hyundai Grand i10 (7,73%), el Renault Kwid (7,14%) y el Suzuki Alto (6,57%).

Por otro lado, las comunas que reflejaron mayor recaudación tras el error de cobro fueron Freire, Alto Hospicio, Arica, Torres del Paine y Chile Chico, las cuales encabezan el listado de comunas con mayor variación absoluta con más del 14% de diferencia. En el caso de Freire, por ejemplo, la variación alcanza el 32,68%.

