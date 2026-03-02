Aylén Milla desde Dubái tras ataque iraní: "Hay pequeños misiles que son interceptados en el aire"

02 mar. 2026 - 18:54 hrs.

El reciente ataque que Irán lanzó contra la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, impactó tanto a ciudadanos como a visitantes, entre ellos la modelo argentina Aylén Milla, quien se encuentra en la zona afectada.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de ¿Volverías con tu ex? compartió un video para tranquilizar a sus seguidores y aclarar que se encuentra en buen estado.

¿Qué dijo Aylén Milla?

Desde Dubái, Milla explicó su situación actual: "Estoy en Dubái, está todo bien... Quería hacer este video rápido porque estoy recibiendo muchos mensajes, pero todo está bien".

La influencer envió además un mensaje centrado en la paz y la preocupación por la escalada del conflicto. “Sigamos pidiendo simplemente para la paz mundial en todas partes y que esto se acabe para todos y que esto no escale a mayores para nadie. Nadie sabe lo que va a pasar”, sostuvo.

Respecto al panorama en la ciudad, añadió que, pese a la tensa situación regional, la vida continúa en relativa calma: “De momento, las cosas en Dubái están tranquilas, sí hay pequeños misiles que son interceptados en el aire y esos pedacitos que se rompen en lo que cae, pueden generar algunos daños o incendios, etc.”.

"Inocentes terminan pagando..."

Milla también lamentó la violencia que atraviesa la zona y expresó su rechazo a las consecuencias que trae este tipo de conflictos. "Yo siento que la violencia nunca se apaga con más violencia y siento que la violencia nunca resuelve ningún problema”, agregó.

Por último, evitó profundizar en temas políticos, aunque remarcó las secuelas que dejan los enfrentamientos: “No me voy a meter en política porque no me compete, pero siento que siempre al final inocentes terminan pagando por las peleas de políticos”.

La modelo cerró asegurando que, pese al temor inicial, la situación en Dubái se encuentra actualmente bajo control.