Apple anuncia el lanzamiento de un nuevo iPhone 17e: Descubre cuál es el precio y cuándo sale a la venta

02 mar. 2026 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la empresa tecnológica Apple anunció el lanzamiento del nuevo iPhone 17e. Este es un modelo que no solo llega con muchas novedades, sino también con un precio más accesible.

Entre las novedades de este nuevo dispositivo móvil se encuentra la incorporación de un nuevo color, gran capacidad de almacenamiento y un moderno procesador A19, que según la empresa, garantiza un rendimiento excepcional.

El nuevo iPhone 17e, ofrece mayor durabilidad, carga más rápida y un sistema de cámaras avanzado. La capacidad de almacenamiento alcanza los 256 GB y estará disponible en los clásicos blanco y negro e incorporó el rosado claro.

A partir del cuatro de marzo se podrá preordenar el nuevo celular, pero estará disponible en todas las tiendas desde el próximo miércoles 11.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17e?

El precio de lanzamiento está fijado en los 599 dólares, lo que quiere decir que en Chile, el valor del iPhone 17e rondará los casi 530 mil pesos. Según un comunicado emitido por Apple, este nuevo dispositivo es dos veces más rápido que el módem celular del iPhone 16e.

Además, cuenta con una cámara de fusión de 48 MP y promete una calidad de video Dolby Vision 4K. Su pantalla Super Retina XDR es de 6,1 pulgadas y tiene Ceramic Shield 2, que ofrece mayor resistencia a los rayones y reduce el reflejo.

Apple.

Tiene un diseño ligero, resistente al agua y al polvo. También es compatible con Apple Intelligence y, entre otras cosas, permite enviar mensajes de emergencia aun estando fuera del área de cobertura o sin acceso a Wi-Fi.

