Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

Niño lucha por su vida tras ataque de tiburón en Australia

¿Qué pasó?

Un niño de 12 años lucha por su vida en el hospital después de ser atacado por un gran tiburón en el muelle de Sídney, informó hoy lunes la policía australiana.

El depredador marino atacó la tarde del domingo cuando el menor y sus amigos saltaban al agua de la playa Shark Beach.

Lo más visto de Mundo

"Fue una escena horrenda cuando llegó la policía. Creemos que fue un tiburón toro el que atacó las extremidades inferiores del niño", declaró el superintendente Joseph McNulty, comandante policial de la zona marítima del estado de Nueva Gales del Sur.

"Ese pequeño está luchando por su vida", agregó.

Ir a la siguiente nota

En el momento del ataque, los menores saltaban al agua desde una roca de seis metros en el suburbio oriental de Vaucluse, en Sídney.

McNulty elogió a los "valientes" amigos del niño por buscar ayuda antes de la llegada de la policía.

Los oficiales subieron al niño inconsciente a un bote policial y le suministraron primeros auxilios, con dos torniquetes para contener el sangrado, preciso.

Intentaron resucitar al menor de camino a un muelle donde los esperaba una ambulancia de paramédicos.

Leer más de

Notas relacionadas