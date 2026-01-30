Lloverá en el norte, centro y sur de Chile: Revisa el pronóstico de precipitaciones para este viernes

30 en. 2026 - 04:51 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este viernes 30 de enero.

En específico, se trataría de ocho regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona norte

En Arica, en la región de Arica y Parinacota, se presentarían chubascos aislados variando a nublado durante la madrugada.

En La Serena, en la región de Coquimbo, estaría nublado con llovizna débil durante la mañana.

Zona central

En Valparaíso, en la región de Valparaíso, se registaría llovizna débil durante la madrugada y la mañana.

En Chillán, en la región del Ñuble, caerían chubascos en la mañana y la tarde, acompañados de probables tormentas eléctricas.

Zona sur

En Concepción, en la región del Biobío, habría chubascos y probables tormentas eléctricas en la mañana y la tarde, con viento entre 25 y 40 km/h pasado el mediodía.

En Temuco, en la región de La Araucanía, se esperan chubascos desde la mañana a la noche, con probables tormentas eléctricas en la mañana y la tarde.

En Valdivia, en la región de Los Ríos, se presentarían chubascos y probables tormentas eléctricas durante la mañana y la tarde.

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, estaría nublado con chubascos todo el día, junto a viento entre 25 y 60 km/h.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este viernes en la Región Metropolitana.

En detalle, se espera un cielo entre nubes y sol en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 15°C y 29°C.

