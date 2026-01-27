Detienen a un hombre por golpear camioneta de la comitiva del presidente Javier Milei

27 en. 2026 - 20:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido este martes luego de golpear uno de los vehículos de la comitiva del presidente argentino, Javier Milei, en la ciudad de Mar del Plata.

Milei se encuentra en ese balneario, ubicado 400 kilómetros al sureste de Buenos Aires, en el marco de su denominado "Tour de la gratitud", con el que promete recorrer distintos puntos del país para contactarse con los votantes que respaldaron su gestión en las últimas elecciones legislativas de 2025.

El escándalo

Este martes salía de un teatro céntrico luego de ensayar la canción que interpretará por la noche en el espectáculo de su exnovia, la comediante Fátima Flórez.

Según pudo verse en imágenes tomadas por diferentes medios de comunicación, un hombre se acercó a la caravana de vehículos y, entre una multitud que esperaba para ver a Milei, golpeó con la palma abierta el lateral izquierdo de una de las camionetas. En las imágenes no pudo apreciarse si en ese vehículo viajaba el presidente.

Hombre fue esposado

Segundos después, el conductor detuvo la camioneta, bajó uno de los miembros del equipo de seguridad y le ordenó a otros que aprehendieran al agresor. Una decena de efectivos armados rodeó y esposó al hombre.

La actividad más importante de Milei en la ciudad será su asistencia como orador principal a una nueva edición La Derecha Fest, un evento que reúne a referentes libertarios y afines al oficialismo.

