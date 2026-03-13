Tortuga marina cubierta de "pelaje verde" sorprende en EEUU: Es una de las más raras del mundo

13 mar. 2026 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

Bañistas de la playa de Galveston, en Texas, Estados Unidos, quedaron impactados al presenciar a una tortuga marina varada en la orilla con un aspecto que parecía estar cubierta por un pelaje verde, similar a una capa de musgo o algas.

El hecho, ocurrido el sábado 7 de marzo, fue informado por el Centro del Golfo para la Investigación de Tortugas Marinas (GCSTR), luego de que un bañista alertara sobre la presencia de una tortuga marina Kemp adulta, conocida como la especie “más rara del mundo” de estos reptiles.

Su cuerpo tenía percebes, algas y sedimentos

El equipo de rescate encontró al animal aletargado y agobiado por epibiontes, organismos que se adhieren a otros seres vivos. Su caparazón y cuerpo estaban cubiertos de percebes, algas y sedimentos, señales de que podría haber estado luchando por sobrevivir durante un largo periodo, según detallaron los investigadores a Chron.

Christopher Marshall, director del GCSTR, explicó al medio que la lentitud al nadar podría haber afectado la salud de la tortuga y provocado que quedara atrapada en la playa.

Gulf Center To The Sea Research

“Las tortugas marinas sanas son tortugas marinas nadadoras”, explicó Marshall. “Las tortugas marinas que nadan más despacio debido a problemas de salud son rápidamente colonizadas por organismos acuáticos”.

Además, advirtió que estos organismos pueden desencadenar un ciclo de retroalimentación: “Esto puede generar un ciclo de retroalimentación positiva, ya que el peso extra hace que la tortuga nade más despacio y gaste más energía, lo que permite el crecimiento de más epibiontes”.

Se encuentra en estado crítico, pero siendo atentida

Tras el rescate, la tortuga fue trasladada al Zoológico de Houston para una evaluación veterinaria de emergencia y luego llevada al hospital de rehabilitación del GCSTR.

“Esta tortuga se encuentra en estado crítico, pero está recibiendo la mejor atención gracias a nuestros socios veterinarios en el Zoológico de Houston y a un equipo dedicado de personal, voluntarios y estudiantes en nuestro hospital”, señaló Marshall.

Respecto a su evolución, el Centro del Golfo reportó que el animal permanece en rehabilitación: “Está en nuestro hospital de rehabilitación recibiendo el tratamiento que necesita para recuperarse. Esperamos su recuperación y su eventual liberación en el Golfo”.