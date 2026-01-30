Temblor afecta a la zona central: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

30 en. 2026 - 03:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se registró durante la madrugada de este viernes en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 3:10 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 42 kilómetros al oeste de Navidad, a 22 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

