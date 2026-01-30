SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Rapa Nui

30 en. 2026 - 00:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile durante la noche del jueves, luego de un temblor de magnitud 5,1 registrado en Rapa Nui.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor se registró a las 23:35 horas y tuvo su epicentro a 798 kilómetros al sur de Rapa Nui.

