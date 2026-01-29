Caso Martín de los Santos: Autorizan su extradición desde Brasil por golpear a conserje en Vitacura

29 en. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Martín de los Santos, chileno de 32 años imputado por haber golpeado en 2025 a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura, quedando este último gravemente lesionado.

La solicitud fue solicitada por el Gobierno de Chile por los delitos de lesiones con agravantes, lesiones leves y amenazas. En medio de las acusaciones en su contra, de los Santos desapareció del radar y viajó a Brasil, hospedándose en un hotel en Cuiabá hasta ser detenido.

La autorización de la extradición

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Flávio Dino, fue quien concedió el pedido de extradición desde Chile, un proceso que fue realizado mediante la vía diplomática.

Dino reveló que el acusado, al enterarse de esta medida, se expresó "libre y espontáneamente, con asistencia jurídica debidamente constituida en el expediente".

Llegó a Brasil y se movilizó por varios estados

Según los antecedentes que se manejan, el imputado, al llegar a tierras brasileñas, se desplazó por varios estados, entre ellos, Santa Catarina, São Paulo y Mato Grosso, siendo posteriormente localizado y arrestado.

Al momento de ser abordado, las autoridades brasileñas mencionaron que estaba hospedándose en un hotel en Cuiabá. Más tarde, lo trasladaron a la prisión de Várzea Grande, donde se mantuvo recluido.

La captura del acusado de golpear al conserje de 70 años se concretó gracias a una coordinación entre la Policía Federal de Brasil y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

"La persona accedió a la extradición simplificada"

El director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, señaló que "hay algunos trámites pendientes, pero en un tiempo cercano vamos a tener a esta persona de vuelta en Chile".

"Hay un trámite del ministerio de Justicia de Brasil. Tiene que haber un procedimiento administrativo en que se ratifica que esta persona pueda ser extraditada... esto debiera ser relativamente rápido. La persona accedió a la extradición simplificada", manifestó.

Agregó que "se entiende que acepta la extradición y falta el proceso ante el ministerio de Justicia. Ahí se notifica a Chile vía Cancillería y empieza a correr el plazo del Tratado de Mercosur que nos rige en esta materia".

