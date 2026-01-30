Llaman a evacuar sectores de la comuna de Huara por desborde de la Quebrada de Tarapacá

30 en. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar dos sectores de la comuna de Huara, en la región de Tarapacá, a raíz del desborde de la Quebrada de Tarapacá.

En la madrugada de este viernes, el organismo solicitó la evacuación de la ribera del río en los sectores Tarapacá y Huarasiña, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

El desborde del cauce se produjo a raíz de las lluvias que se están registrando en la precordillera y cordillera del Norte Grande.

Personal de la Municipalidad de Huara se trasladó hasta la localidad de Laonzana, desde donde señalaron a través de un video compartido en redes sociales que "el río ya socavó aproximadamente entre un metro y medio metro del camino. A mantener las precauciones, a mantenerse informado, porque el agua sigue muy fuerte".