Incluye a la Región Metropolitana: Meteorología emite alerta y aviso por tormentas eléctricas en zonas de siete regiones
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta y un aviso por tormentas eléctricas que se podrían registrar durante este fin de semana en zonas de siete regiones del norte y centro del país, incluida la Región Metropolitana.
Alerta por tormentas eléctricas en el norte
Debido a la "Alta de Bolivia", que ya ha dejado intensas lluvias en el norte, la DMC emitió una alerta por el fenómeno que se desarrollará entre la tarde y la noche de este sábado 24 de enero en la Cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de la Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera de Antofagasta.
De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana
Por otro lado, debido a una "baja segregada" se emitió un aviso de tormentas eléctricas para la zona central, en específico para la zona de Cordillera de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
Esta condición podría ocurrir entre la tarde del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de enero, mismo período en donde se podrían registrar entre 8 mm y 15 mm de lluvia en Santiago y la zona centro.
Según la DMC, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
