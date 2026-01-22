Alerta Meteorológica: Anuncian lluvias de hasta 25 mm "en corto período de tiempo" y tormentas eléctricas en tres regiones

22 en. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este jueves su alerta vigente por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo" para zonas de tres regiones en las que llovería hasta 25 mm.

Además, la DMC emitió también una alerta por "tormentas eléctricas" para las mismas zonas, elevando así la severidad del aviso previo por este fenómeno meteorológico.

De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

"Precipitaciones moderadas a fuertes"

El aviso por lluvias "en corto período de tiempo" se encuentra vigente entre la tarde de este jueves 22 y la noche del viernes 23 de enero debido a la "Alta de Bolivia" que se encuentra presenten en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: 10-20 mm .

. Cordillera: 15-25 mm.

Región de Tarapacá

Precordillera: 10-20 mm .

. Cordillera: 15-25 mm.

Región de Antofagasta

Cordillera: 15-25 mm.

Alerta por tormentas eléctricas

También debido a la "Alta de Bolivia", la DMC emitió su alerta por "tormentas eléctricas" para la zona cordillerana de las mismas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La ocurrencia de este fenómeno se podría dar entre la tarde y la noche de este jueves 22 de enero.

Finalmente, también existe un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" que afectará hasta el próximo domingo al Litoral, Cordillera Costa, Pampa, Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera de estas tres regiones del extremo norte del país.

