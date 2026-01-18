URGENTE: EN VIVO: Gobierno informa 19 fallecidos por incendios

Minuto a minuto

Minuto a minuto: Presidente Boric confirma 18 personas fallecidas por incendios forestales

Por Meganoticias

Minuto a minutoActualización en vivo

18-01-2026 19:10

Hace 3 horas

1

Hace 4 horas

"Es una de las zonas más cálidas del país": Jaime Leyton detalla adversidades climatológicas en Ñuble por incendios forestales

2

Hace 4 horas

"Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto": Presidente Boric confirma que habló con Kast por situación de incendios

3

Hace 5 horas

Presidente Boric por incendios forestales en Biobío y Ñuble: "Tenemos confirmados 18 fallecidos"

4

Hace 5 horas

Gonzalo Ramírez muestra focos de incendios en los alrededores de población cerca de Concepción