Minuto a minuto
Minuto a minuto: Presidente Boric confirma 18 personas fallecidas por incendios forestales
Por Meganoticias
Actualización en vivo
18-01-2026 19:10
Hace 3 horas
Hace 4 horas
"Es una de las zonas más cálidas del país": Jaime Leyton detalla adversidades climatológicas en Ñuble por incendios forestales
Hace 4 horas
"Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto": Presidente Boric confirma que habló con Kast por situación de incendios
Hace 5 horas
Presidente Boric por incendios forestales en Biobío y Ñuble: "Tenemos confirmados 18 fallecidos"
Hace 5 horas