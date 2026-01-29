Logo Mega

Detectado en el Aeropuerto de Santiago: Confirman presencia de mosquito que transmite enfermedades como dengue y fiebre amarilla

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó en la tarde de este jueves el hallazgo del mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto de Santiago. Este es conocido por transmitir dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika.

El organismo señaló que la muestra recibida y que había sido catalogada como "sospechosa" en las bodegas del recinto, corresponde a un ejemplar de este mosquito.

"Tras la confirmación, la autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados para este vector transmisor de enfermedades", dijo el Minsal.

Vigilancia por posibles casos compatibles con enfermedades

A esto, las autoridades indicaron que "la Seremi de Salud y la red asistencial mantienen un reforzamiento de la vigilancia para identificar oportunamente casos compatibles con enfermedades transmitidas por este vector".

"Este vector tiene presencia en las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso y hoy se confirma su presencia en la Región Metropolitana", manifestaron.

El Minsal agregó que actualmente hay capacidad de vigilancia en los puntos de entrada y sobre todo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

