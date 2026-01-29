Alerta por murciélago con rabia en Los Andes: Estos son los síntomas de la enfermedad que puede ser mortal
¿Qué pasó?
Preocupación es la que existe en Los Andes, región de Valparaíso, luego de que en ese lugar fuera encontrado un murciélago que dio positivo por rabia. El hecho llevó al Instituto de Salud Pública a activar los protocolos preventivo, considerando el riesgo que la enfermedad supone para personas y mascotas.
En ese sentido, este jueves 29 comenzó un operativo de vacunación (perros y gatos) contra la rabia para proteger a los grupos de riesgo. Si bien la letalidad de la enfermedad se da cuando aparecen los síntomas, es mejor prevenirla.
La rabia impartida por los murciélagos
Cualquier murciélago es susceptible a morder una persona o animal. Estos suelen ser portadores de rabia, enfermedad que afecta al sistema nervioso y el cerebro de seres humanos y otros animales. Esto se transmite a través de una mordedura, arañazo o contacto con la saliva de un animal infectado con una herida o mucosas.
¿Cuáles son los síntomas de la rabia?
Cuando el murciélago realiza la mordida, lo común es que aparezcan pinchazos o marcas de mordeduras en la piel, sangrado y dolor, aunque hay quienes no presentan ninguno de estos signos y simplemente aparecen con una marca pequeña.
Los síntomas son los siguientes:
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Vómitos
- Agitación
- Ansiedad
- Hiperactividad
- Dificultad para tragar
- Salivación excesiva
- Miedo provocado por los intentos de beber líquidos debido a la dificultad para tragar agua
- Miedo provocado por el aire que sopla en la cara
- Alucinaciones
- Insomnio
- Parálisis parcial
