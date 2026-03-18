Lollapalooza Chile 2027 anuncia venta "Early Bird": Estos son los precios y la fecha para comprar

18 mar. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada, Lollapalooza 2027 confirmó que la venta de entradas se anticipó y, por primera vez, estarán disponibles casi un año antes: tickets early birds y etapas de Preventa 1 ya tienen fecha para comprar y confirmaron los precios de cada tramo.

Lotus, la productora detrás de traer a los artistas a Chile, realizó un positivo balance de la versión 2026 y ya había adelantado durante la última jornada que celebrarán los 15 años en Chile como nunca antes.

Lollapalooza Chile 2027: Entradas, precios y fecha de venta

A través de un video en la red social de Instagram, entregaron los primeros detalles de Lollapalooza 2027 y, tal como prometieron, se anticipó todo: este mes se venderán los tickets para disfrutar del festival que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo del próximo año.

La venta de entradas comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas en Ticketmaster.cl, iniciando con los codiciados tickets Early Bird y siguiendo con las etapas de Preventa 1 para los Pases de 3 Días General, Lounge y Platinum.

Además, clientes de Cenco Malls y Banco de Chile podrán optar a un 20% de descuento. Para acceder, los usuarios deben descargar su código en la app Mi Mall o utilizar las tarjetas del banco. Conoce todos los detalles en su sitio web.

"La energía y pasión que los fans han entregado durante estos 14 años es la chispa que ilumina el camino hacia nuestra gran celebración de los 15 años; será una fiesta inolvidable", señala la organización.

Precios (incluye cargo por servicio)

Early Bird: $168.000 (Stock: 1.000)

Preventa 1: $277.800 (Stock: 18.000)

Preventa 1 · Banco de Chile: $228.200 (Stock: 6.500)

Preventa 1 · Cenco Malls: $228.200 (Stock: 6.500)

Preventa 2: $294.600 (Stock: 3.000)

Preventa 2 · Banco de Chile: $242.000 (Stock: 700)

Preventa 2 · Cenco Malls: $242.000 (Stock: 700)

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