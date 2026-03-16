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Lollapalooza Chile 2027 ya tiene fecha y recinto: Venta de entradas comenzará antes y adelantan posibles artistas

El 13, 14 y 15 de marzo se vivió uno de los eventos de la música más importantes del país: Lollapalooza 2026 cerró con éxito en todas sus jornadas y los organizadores adelantaron lo que se viene para el aniversario 15° del megafestival.

Lotus, la productora detrás de traer a los artistas a Chile, realizó un positivo balance de la versión 2026: cerca de 80 mil personas visitaron día a día el Parque O'Higgins para disfrutar de la variada parrilla musical, la cual ya da algunas luces de cómo podría conformarse para el próximo año.

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Lollapalooza 2027: Fecha y recinto

Sebastián de la Barra, el director de Lollapalooza, fue quien entregó los primeros detalles del aniversario del festival y coqueteó con la posibilidad de que una destacada cantante chilena encabece la lista y que artistas y bandas anglo vuelvan a Chile antes de un eventual retiro de la escena.

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Para el 2027, los días en que se realizará el evento serán el 12, 13 y 14 de marzo, y el regreso al Parque O'Higgins quieren que sea definitivo, por lo que ya se confirmó que el recinto de la comuna de Santiago volverá a recibir a los artistas.

Adelanto en venta de entradas y posibles artistas

De la Barra confirmó que, al ser una edición especial y para celebrar 15 años de la realización del festival, adelantarán la venta de las primeras entradas y mencionó algunos artistas que se podrían ver en la parrilla de las próximas ediciones.

"Creo que sería muy lindo poder invitar a Mon (Laferte) en una futura edición cercana a que sea headliner. (...) Sería un honor en el futuro, no sé si el próximo año, tener a Paul McCartney antes de que se retire. Sería lindo. Un Radiohead. En fin, hay muchas bandas", mencionó el director de Lollapalooza.

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