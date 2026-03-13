Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: Así podrás ver el festival musical vía streaming

13 mar. 2026 - 12:01 hrs.

Desde este viernes 13 y hasta el domingo 15 de marzo se celebrará la esperada edición 2026 de Lollapalooza Chile, que este año reunirá a artistas de talla mundial como DJO, Tom Morello, Interpol, Tyler, The Creator, Kygo, Men I Trust, KATSEYE, Viagra Boys, Addison Rae, Lorde, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones, entre muchos otros que llegarán a encender el Parque O’Higgins.

¿No puedes ir? No te preocupes, que habrá transmisión online. La organización confirmó que Lollapalooza 2026 contará con transmisión en vivo vía streaming, permitiendo seguir cada show desde cualquier parte.

¿Cómo ver Lollapalooza 2026 online?

El streaming estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Lollapalooza Chile (clic aquí) y también en el sitio web del festival (en este enlace), acercando la vibra del Parque O’Higgins a miles de personas dentro y fuera del país.

Con esta apuesta digital, Lollapalooza Chile refuerza su posición como uno de los festivales más influyentes y masivos del país, expandiendo su alcance hacia nuevas audiencias y fortaleciendo su vínculo con la comunidad musical más allá del recinto físico.

Para quienes aún quieran asistir, los últimos pases diarios para Lollapalooza Chile 2026 siguen disponibles en Ticketmaster, a través del siguiente enlace (clic aquí).

Un festival global

Desde su establecimiento como evento anual en Chicago desde 2005, Lollapalooza se ha expandido a países como Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Francia e India, convirtiéndose en uno de los destinos musicales más importantes tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Lollapalooza

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