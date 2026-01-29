Ley No Chat: ¿Se permite utilizar aplicaciones de georreferenciación mientras manejas?

29 en. 2026 - 19:00 hrs.

La Ley No Chat, promulgada en función de la seguridad vial, prohíbe la conducción de un vehículo mientras se manejan dispositivos móviles o artefactos electrónicos que no vengan incorporados.

En el caso de la existencia de aparatos que no vengan de fábrica en el auto, se autoriza la manipulación siempre y cuando sea a través del uso de un equipo de manos libres.

Según el portal web de ChileAtiende, las especificaciones y condiciones que aplican a este estatuto son determinadas por el reglamento. El incumplimiento podría generar multas de entre 1,5 y 3 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) y la suspensión de la licencia.

¿La La Ley no Chat permite aplicaciones de georreferenciación al manejar?

La prohibición de la Ley No Chat incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, envío de correos e, incluso, manipulación de un GPS.

Sin embargo, sí permite usar aplicaciones de georeferenciación, como por ejemplo, mapas, solo si está acción no implica la manipulación directa del dispositivo.

La norma sugiere programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje, en un momento en el que el vehículo esté estacionado en un sitio seguro. Mientras dure el trayecto, las instrucciones deben recibirse vía audio o voz.

Otras especificaciones de la Ley no chat

La ley Nº 21.377 contempla que durante el tiempo completo de la conducción no se puede manipular ningún dispositivo. Incluso, en medio de atascos de tráfico, luces rojas del semáforo o señales de “pare”.

Estas medidas responden al hecho de que tanto los dispositivos móviles como cualquier otro artefacto electrónico son “distractores de alta peligrosidad”.

Además de apartar la atención en la conducción, ponen en riesgo la vida propia y la de terceros que transitan por las vías públicas.

