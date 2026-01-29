Bono al Trabajo de la Mujer que se paga este viernes: Estas son las dos maneras de recibir el dinero

29 en. 2026 - 13:00 hrs.

Las trabajadoras que pertenezcan al 40% de la población más vulnerable -según el Registro Social de Hogares- pueden optar al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio que el Estado entrega con el fin de mejorar sus ingresos.

Para optar a este aporte, es necesario tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad y ser trabajadora de manera dependiente o independiente, indica el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Otros requisitos del Bono al Trabajo de la Mujer

Además, para recibir el aporte es necesario tener las cotizaciones al día y percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180, o mensual inferior a $662.348. No se puede trabajar en una institución del Estado, ni de municipios, ni en una empresa privada con aportes estatales iguales o superiores al 50%.

Finalmente, se estipula como condición no ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

A las trabajadoras independientes también se les pide el requisito adicional de emitir boletas de honorarios y declarar la renta en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las postulaciones están abiertas todo el año en el portal del Sence (pulsa aquí).

¿Cuáles son las modalidades de pago del BTM?

Este viernes 30 de enero se entrega el próximo pago del Bono al Trabajo de la Mujer, para quienes hayan elegido la modalidad de pago mensual.

El aporte puede ser obtenido en dos modalidades, a elección de la destinataria. La primera -y la que recomienda el organismo- es la anual, ya que “por su fórmula de cálculo, no estás sujeta a devolución de dinero”. Este pago se recibe una vez al año, en el mes de agosto, de acuerdo a las rentas percibidas el año previo.

Por otro lado, se encuentra la modalidad mensual, que funciona como un anticipo del pago anual. Cuando se elige esta opción, se recibe hasta un 75% del beneficio (en el cuarto y último año se recibe solo el 50%). El resto del beneficio se percibe en agosto.

El pago se entrega con tres meses de desfase, por ejemplo, en enero se pagará de acuerdo a las rentas percibidas en octubre. Generalmente, la recepción del dinero es el último día hábil de cada mes.

¿Cuáles son las maneras de recibir el dinero?

Se estipulan dos maneras de recibir el pago del BTM. La primera es a través de un depósito en la Cuenta RUT o en la cuenta bancaria asociada.

La otra forma de recibir el dinero es por medio de un retiro en efectivo en las sedes de BancoEstado o ServiEstado, presentando la cédula de identidad.

Sence indicó que para evitar retrasos con la recepción del dinero, es importante mantener los datos actualizados como el medio de pago, banco, tipo de cuenta, número de cuenta, email y teléfono de contacto.

