Ley 40 Horas: Este es el día en que debe rebajarse la jornada laboral

18 mar. 2026 - 12:00 hrs.

La legislación laboral chilena continúa su proceso de transformación bajo la Ley 40 Horas, enfocada en otorgar mayores tiempos de descanso a los trabajadores y mejorar su calidad de vida.

Esta normativa se aplica mediante ajustes progresivos a la jornada obligatoria, fijando metas que las empresas deben cumplir una vez que entren en vigor. Por ello, el país iniciará una nueva etapa legal que modificará los contratos laborales.

¿Cuándo debe rebajarse la jornada laboral por la Ley 40 Horas?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que a partir del domingo 26 de abril, las jornadas tendrán que ajustarse para dar un resultado de 42 horas totales trabajadas por semana.

Si el empleador y el trabajador no llegan a un acuerdo sobre la distribución de horas, tendrán que aplicar el siguiente esquema:

En una jornada de 5 días semanales: reducir la jornada en al menos una hora cada día.

reducir la jornada en al menos una hora cada día. En una jornada semanal de 6 días: reducir al menos 50 minutos de una jornada diaria y 10 minutos en otra.

Si la jornada supera el máximo semanal establecido, bajo contrato o no, ese excedente será considerado como hora extraordinaria y se tendrá que pagar con un recargo legal. También se puede compensar mediante días adicionales de feriado, si corresponde.

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