PGU: Este grupo de ciudadanos recibirá un aumento en su pago desde el noveno mes del año

Desde el año pasado, la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha experimentado ciertos cambios derivados de la Reforma de Pensiones.

Las modificaciones han propiciado el aumento de su valor y la distribución del beneficio de acuerdo a ciertas etapas confirmadas por el Estado.

Según datos de ChileAtiende, los incrementos también son extensivos a otras ayudas gubernamentales como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

¿Quiénes recibirán aumentos en su pago desde septiembre?

Hay un grupo de pensionados que recibirá un aumento en su pago desde el noveno mes del año (septiembre) de 2026. La información oficial señala que estará conformado por quienes tengan 75 años o más, hasta el 30 de septiembre, y el ajuste se aplicará automáticamente a contar de ese mes (recibirán $250.000).

Si la persona cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrá gozar del aumento desde el mes de su cumpleaños.

Asimismo, se beneficiarán en este segmento los que reciben una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tienen 75 años o más, hasta el 30 de septiembre. El sistema se habilitará para que puedan solicitarla a partir de junio de ese año y cobrarán desde septiembre.

Como en el caso anterior, si la persona cumple los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrá solicitar y acceder al aumento a partir del mes de tu cumpleaños.

Consulta tu situación

Quienes quieran consultar cuándo tendrán acceso al aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) pueden acceder al siguiente enlace. En esta plataforma deberán ingresar con el RUN y la fecha de nacimiento del beneficiario.

Desde septiembre de 2025, la PGU pasó de cotizarse en $224.004 y llegó a $250.000. Sin embargo, este reajuste se está desarrollando por etapas y por edad.

