Beneficio por Años Cotizados: ¿Cómo se calcula el beneficio si me pensiono durante el 2026?

23 en. 2026 - 07:00 hrs.

Los adultos mayores pueden incrementar el monto de su pensión con el Beneficio por Años Cotizados, que reconoce el tiempo que estuvieron cotizando antes de jubilarse.

Entrega 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada 12 meses de cotizaciones registradas en la Cuenta de Capitalización Individual. El máximo que paga es de 2,5 UF mensuales, correspondientes a 300 meses de cotizaciones, indica ChileAtiende.

¿Cómo se calcula el Beneficio por Años Cotizados si me pensiono en 2026?

Para quienes solicitan la pensión en 2026, el sistema sumará automáticamente los meses registrados, en el siguiente orden:

Cotizaciones realizadas por el empleador al Seguro Social desde agosto de 2025, cuando corresponda.

Cotizaciones en la cuenta de capitalización individual registradas hasta el 31 de julio de 2025.

Los períodos validados en bonos de reconocimiento, si viene de sistemas antiguos.

En base a esto, el monto se determina con un factor de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados acreditados. Si el beneficiario cumple con los requisitos, el dinero se sumará a la jubilación permanentemente y se reajustará según el valor de la UF.

Si se pensiona durante el transcurso de este año, el pago se activará desde el primer mes que se entrega la pensión. En caso de que el trámite de entrega tome tiempo, el primer depósito incluirá la cantidad correspondiente a los meses en los que debió recibir el aporte tras cumplir los requisitos.

Requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados

El pensionado lo recibirá automáticamente junto con su jubilación si reúne las siguientes condiciones:

Tener 65 años de edad o más.

Si es hombre, debe tener al menos 240 meses (20 años) de cotizaciones en una AFP.

Si es mujer, necesita tener un mínimo de 120 meses (10 años) de cotizaciones en una AFP. Desde enero de 2028 se exigirá un mínimo de 11 años.

También puede verificar si le corresponde a través de la página de consulta del Seguro Social (pulsa aquí), con el RUN y la fecha de nacimiento.

Todo sobre Beneficio por años cotizados