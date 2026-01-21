Beneficio por Años Cotizados: ¿Qué pasa si ya no tengo fondos en mi cuenta de pensionado?

21 en. 2026 - 07:00 hrs.

Muchos adultos mayores ya recibieron su pensión incrementada con el Beneficio por Años Cotizados, que reconoce el tiempo que estuvieron cotizando en el sistema previsional.

Consiste en una ayuda económica equivalente a 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada 12 meses de cotizaciones, con un tope mensual de 2,5 UF por un máximo de 300 meses (25 años) continuos o discontinuos, indica ChileAtiende.

¿Recibo el Beneficio por Años Cotizados si no tengo ahorros previsionales?

Si la persona ya no tiene fondos en su cuenta, es decir, si su saldo está en cero, igual recibirá el beneficio siempre que cumpla con los requisitos.

Requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados

El aporte no está sujeto a postulación ni solicitud, por lo que el pensionado lo recibirá automáticamente si reúne las siguientes condiciones:

Tener 65 años de edad o más.

Si es hombre, debe tener al menos 240 meses (20 años) de cotizaciones en una AFP.

Si es mujer, necesita tener un mínimo de 120 meses (10 años) de cotizaciones en una AFP. Desde enero de 2028 se exigirá un mínimo de 11 años.

Asimismo, puede verificar si le corresponde a través de la página de consulta del Seguro Social (pulsa aquí), con el RUN y la fecha de nacimiento.

