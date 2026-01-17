Beneficio por Años Cotizados: ¿A quiénes se les paga de forma diferida?

17 en. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las ayudas económicas que se comenzó a pagar este 2026 es el Beneficio por Años Cotizados, un importante y esperado aporte que se implementó gracias a la Reforma de Pensiones.

Este empezó a realizar sus pagos desde el 1 de enero a los respectivos pensionados que les corresponde, y busca aumentar el monto de las jubilaciones a través de una retribución por los años de vida laboral.

Pese a ser un pago mensual que acompaña la pensión de los jubilados, existe la posibilidad de que algunos lo reciban de forma diferida, es decir, que será entregado posterior a la fecha consignada inicialmente.

¿A quiénes se les paga el Beneficio por Años Cotizados de forma diferida?

De este modo, recibirán el pago diferido del beneficio, aquellas personas que se hayan pensionado el 1 de agosto del 2025 o después de esta fecha. En cuanto a la fecha en específico de su pago, será cuando comiencen a recibir su jubilación.

Cabe destacar que este pago, además de incluir la pensión y el Beneficio por Años Cotizados, también incluirá el retroactivo del aporte.

A estos beneficiarios se les calculará el monto priorizando las cotizaciones que su empleador haya hecho al Seguro Social desde agosto de 2025, si aplica. Luego, se sumarán las cotizaciones registradas y pagadas en su cuenta individual, así como los períodos incluidos en bonos de reconocimiento, si es necesario.

En cambio, se pagará en enero de 2026 a los ya pensionados desde el 31 de julio de 2025 o antes, que tengan 65 años o más.

Todo sobre Beneficio por años cotizados