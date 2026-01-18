¿En qué consiste y a quiénes beneficia el Seguro Social?

18 en. 2026 - 21:00 hrs.

Los primeros pagos del nuevo Seguro Social, impulsados por la reforma de pensiones, comenzaron a otorgarse a partir del 9 de enero y se seguirán acreditando -de forma automática- a lo largo de este mes.

De acuerdo a ChileAtiende, su objetivo es mejorar el ingreso de las personas que están pensionadas y de quienes lo hagan en el futuro.

El nuevo sistema será financiado por los empleadores, con un aporte inicial de un 1% que se calcula en base al sueldo imponible de sus trabajadores. La distribución será de un 0,9% para el Seguro Social y de un 0,1% para la cuenta de capitalización individual.

¿Quiénes serán los beneficiarios del Seguro Social?

Existen tres grupos de personas que recibirán los beneficios del Seguro Social. Para enero de 2026 solo serán acreditados dos de ellos, entre los que se cuenta el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida de las Mujeres.

1. Beneficio por Años Cotizados: Se otorga a pensionados por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida y que tengan 65 años o más, para reconocer su trayectoria laboral. El monto es proporcional a las cotizaciones acumuladas por el trabajador.

Para recibirlo, las mujeres deben acumular al menos 10 años de cotizaciones, y los hombres, 20 años. Cada año equivale a 0,1 Unidades de Fomento (UF), con un máximo de 2,5 UF acumulables (25 años).

2. Compensación por Expectativa de Vida: se otorga a mujeres mayores de 65 años para cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres.

El monto de esta compensación contará con un “piso mínimo de 0,25 UF”, indicó el Instituto de Previsión Social (IPS) en su página web.

3. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): este beneficio se otorga actualmente a personas no pensionadas que sufran invalidez, o a sus familiares en caso de fallecimiento. A partir de agosto de este año el aporte comenzará a formar parte del Seguro Social.

ChileAtiende aclaró que las personas pensionadas a través de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o compañía de seguros “recibirán estos beneficios automáticamente cuando tengan 65 años y cumplan los demás requisitos”.

