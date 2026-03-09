Término de contrato de trabajo: ¿Cuándo no se debe firmar el finiquito?

09 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Al momento de terminar un contrato de trabajo, tanto el empleador como el trabajador deben cumplir con importantes obligaciones legales para formalizar la desvinculación, como la firma del finiquito.

Es un documento que certifica la extinción de la relación laboral, el cual debe ser ratificado ante un ministro de fe. Además, permite al empleado obtener asesoría gratuita de la Inspección del Trabajo antes de firmar.

¿Cuándo no se debe firmar el finiquito?

ChileAtiende indica que no debe suscribirse cuando el contrato sea por menos de 30 días, a menos que:

El plazo de trabajo se amplió por más de 30 días, mediante anexos o acuerdos.

Al vencer el plazo del contrato, el trabajador continuó prestando servicios bajo conocimiento del empleador.

¿En cuánto tiempo debe pagarse el finiquito?

El monto debe ser otorgado en un plazo de diez días hábiles, contados desde el momento exacto en que ocurre la separación del trabajador, y dejar constancia en la Inspección del Trabajo.

Sin embargo, el dinero solo se entregará solo después que el empleado haya firmado el documento.

