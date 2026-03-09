Emmanuel Macron anuncia el plan de Francia para reabrir el estrecho de Ormuz

09 mar. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que prepara con sus socios una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado hasta ahora por Irán, en me dio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

La medida adoptada por Macron consiste en escoltar a los buques "tras la salida de la fase más caliente del conflicto" de Oriente Medio.

El apoyo de Francia a Chipre

En una visita a Chipre, el Presidente galo dijo también que Francia contribuirá "de manera duradera" a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

Macron se refirió igualmente al ataque con drones sufrido por Chipre, en el Mediterráneo oriental, la semana pasada, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva israeloestadounidense.

"Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa", dijo el mandatario francés sobre el ataque sufrido por el país miembro de la UE.