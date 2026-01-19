Televisión francesa muestra videos del robo al Museo del Louvre: Delincuentes usaban chaleco reflectante y casco de moto

19 en. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

La televisión francesa emitió los primeros videos del robo de millonarias joyas al Museo del Louvre en Paris, hecho ocurrido en octubre del 2025.

En las grabaciones, difundidas por TF1 y France Télévisions, se distingue claramente a los dos ladrones, quienes portaban un pasamontañas negro, un casco de moto, chaleco reflectante amarillo y ropa negra.

Los videos fueron captados por cámaras de videovigilancia que se encuentran al lado de las vitrinas de las famosas ocho joyas de la Corona, las cuales tienen un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

Los videos revelados

Las imágenes los muestran entrando en la sala por la ventana, a la que accedieron merced a un montacargas. Uno de los dos hombres intenta romper el cristal de la vitrina donde está la diadema de la emperatriz Eugenia con una sierra radial, y termina de quebrar el vidrio a puñetazos.

Luego va a ayudar al otro individuo, que no consigue romper otra vitrina. Al final, lo logran y extraen rápidamente varias joyas.

La operación duró menos de cuatro minutos, ante la mirada de varios agentes que no saben cómo actuar. Uno de ellos levantó un pequeño poste, sin saber realmente qué hacer, según las imágenes de France Télévisions.

Revisa el video a continuación.

Créditos a TF1 y France Télévisions.