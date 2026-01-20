Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuándo y por qué se paga de manera retroactiva?

20 en. 2026 - 17:00 hrs.

Desde el presente mes de enero, los pensionados ya comenzaron a recibir el Beneficio por Años Cotizados, el cual incrementa el monto de sus jubilaciones al reconocer el tiempo que estuvieron cotizando para sus ahorros previsionales.

Es un beneficio automático que entrega 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF por 25 años de cotizaciones. Se entrega a hombres y mujeres, incluso si no tienen fondos en sus cuentas de ahorro.

¿Cuándo se paga el Beneficio por Años Cotizados retroactivamente?

Según ChileAtiende, se activa específicamente para las personas que se jubilan a partir de diciembre de 2025. En estos casos, el dinero no siempre aparece en la primera cartola, sino que se entrega tras obtener la primera pensión.

¿Por qué se paga de forma retroactiva el Beneficio por Años Cotizados?

La idea es que el beneficiario no se vea afectado por la demora de los trámites. Como es un proceso automático, el derecho a cobrar nace el mismo día en que alguien se pensiona, aunque la institución tarde un poco más de tiempo en depositar el dinero.

Este método asegura que se reciba el beneficio completo desde el primer día en que le correspondía. Aunque el primer pago demore un par de meses, el Estado devolverá toda esa suma pendiente para proteger los ahorros.

Requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados

El incremento se concede sin postulación ni solicitud a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad o más.

Si es hombre, debe tener al menos 240 meses (20 años) de cotizaciones en una AFP o compañía de seguros.

Si es mujer, necesita tener un mínimo de 120 meses (10 años) de cotizaciones en una AFP o compañía de seguros. Desde enero de 2028 se exigirá un mínimo de 11 años.

El beneficio reconoce hasta 300 meses continuos o discontinuos (25 años) de cotizaciones.

Todo sobre Beneficio por años cotizados