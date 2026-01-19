Aporte Familiar Permanente sube a $66 mil: ¿Cuántos pagos habrá del ex Bono Marzo?

19 en. 2026 - 07:00 hrs.

El Estado anunció el aumento del Aporte Familiar Permanente de 2026 a $66.834 por cada carga o grupo familiar, cuyos ingresos incrementarán una vez que comience a pagarse.

Se trata de un pago único anual para hogares con cierto grado de vulnerabilidad. Está destinado a madres, padres, jefes de hogar, trabajadores o cualquier persona que cumpla los requisitos de acceso.

Los tres grupos de pagos del Aporte Familiar Permanente en 2026

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) indica que, al igual que en años anteriores, en esta ocasión se realizarán tres entregas, una por cada grupo de beneficiarios.

Grupo 1: quienes cobran entre el 15 y 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del IPS.

quienes cobran entre el 15 y 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del IPS. Grupo 2: quienes cobran entre el 1 y 14 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También aplica para pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobran entre el 1 y 14 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. También aplica para pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3: trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente en 2026

El bono no está sujeto a postulación ni solicitud, se entrega automáticamente si cumplen con una de las siguientes condiciones:

Tener un causante o carga familiar acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a ChileSolidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente de 2026?

Los interesados pueden conocer si tienen derecho de acceso a través de la página de consulta (pulsa aquí), ingresando con el RUN y la fecha de nacimiento.

Si cumples las condiciones, el sistema mostrará la siguiente información: cargas o personas que generan el derecho de cobro (causantes), miembros del grupo familiar y detalles del pago (número, fecha de vencimiento, monto, etc).

