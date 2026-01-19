El Bono por Hijo aumenta el valor de tu pensión: Así puedes revisar con tu RUT si te corresponde

19 en. 2026 - 12:00 hrs.

Uno de los aportes más importantes que reciben los adultos mayores es el Bono por Hijo, que se entrega a las madres por cada hijo nacido vivo o adoptado, para incrementar sus ahorros previsionales.

Es un beneficio estatal cuyo monto se va acumulando desde la fecha de nacimiento del niño, pero que se paga una vez que la madre cumple los 65 años de edad y se pensiona, según la Ventanilla Única Social.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono por Hijo para postular?

Las interesadas pueden consultar si califican a través de la página de consulta (pulsa aquí), ingresando el RUT, la fecha de nacimiento y presionando “Consultar”.

Si el sistema indica que puede ser beneficiaria, podrá ingresar con la ClaveÚnica para enviar la solicitud, siguiendo los pasos que indique la plataforma.

Esto también se puede hacer en la Sucursal Virtual, sucursal física de ChileAtiende, oficina de la AFP a la que esté afiliada, en la municipalidad o compañía de seguros.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Hijo?

El aporte está destinado para toda aquella madre biológica o adoptiva que cumpla con lo siguiente:

Tener 65 años de edad o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumplió 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores de la fecha de solicitud del bono.

Además, tendrá que cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y recibir la pensión desde el 1 de julio de 2009 o después.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si no está afiliada a un sistema previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009, o después.

Monto del Bono por Hijo

La cantidad que se acumula y entrega puede variar por beneficiaria. Si el hijo nació el 1 de julio de 2009 o después, equivale al 10% de 18 sueldos mínimos vigentes en el mes del nacimiento.

En cambio, el sueldo mínimo se calcula en base a $165.000 (vigente en julio de 2009) si los hijos nacieron el 30 de junio de 2009 o antes.

