Revisa solo con tu RUT si recibirás todos los beneficios del Seguro Social

En enero, el Estado lleva a cabo una entrega masiva de beneficios para pensionados, los cuales forman parte del Seguro Social que trajo consigo la Reforma de Pensiones.

Consiste en pagos automáticos que se entregan a adultos mayores que se hayan jubilado o que estén por hacerlo, para mejorar su calidad de vida a través de un incremento de ingresos.

¿Cómo saber si me corresponden los beneficios del Seguro Social?

Según ChileAtiende, los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) y presionar el botón “Consultar beneficios”. Luego, deben ingresar su RUN y la fecha de nacimiento.

Una vez hecho esto, el sistema mostrará los aportes que le corresponden junto con los montos, estado del pago y la resolución asociada a cada uno.

¿Cuáles son los beneficios del Seguro Social?

Los adultos mayores o personas con discapacidad podrán acceder este año a algunos de los siguientes aportes:

Beneficio por Años Cotizados para mayores de 65 años que estén afiliados a una AFP o compañía de seguros. Entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados a hombres con al menos 240 meses de cotizaciones y mujeres con 120 meses o más. El tope es de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones.

para mayores de 65 años que estén afiliados a una AFP o compañía de seguros. Entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados a hombres con al menos 240 meses de cotizaciones y mujeres con 120 meses o más. El tope es de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones. Compensación por Expectativa de Vida para mujeres mayores de 65 años, con el fin de cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres. El mínimo que paga es de 0,25 UF.

para mujeres mayores de 65 años, con el fin de cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres. El mínimo que paga es de 0,25 UF. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: para no pensionados que sufren invalidez, o a sus familiares si este fallece. Se entregará a partir de agosto.

