Revisa solo con tu RUT si recibirás todos los beneficios del Seguro Social
- Por Meganoticias
En enero, el Estado lleva a cabo una entrega masiva de beneficios para pensionados, los cuales forman parte del Seguro Social que trajo consigo la Reforma de Pensiones.
Consiste en pagos automáticos que se entregan a adultos mayores que se hayan jubilado o que estén por hacerlo, para mejorar su calidad de vida a través de un incremento de ingresos.
¿Cómo saber si me corresponden los beneficios del Seguro Social?
Según ChileAtiende, los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) y presionar el botón “Consultar beneficios”. Luego, deben ingresar su RUN y la fecha de nacimiento.
Una vez hecho esto, el sistema mostrará los aportes que le corresponden junto con los montos, estado del pago y la resolución asociada a cada uno.
¿Cuáles son los beneficios del Seguro Social?
Los adultos mayores o personas con discapacidad podrán acceder este año a algunos de los siguientes aportes:
- Beneficio por Años Cotizados para mayores de 65 años que estén afiliados a una AFP o compañía de seguros. Entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados a hombres con al menos 240 meses de cotizaciones y mujeres con 120 meses o más. El tope es de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones.
- Compensación por Expectativa de Vida para mujeres mayores de 65 años, con el fin de cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres. El mínimo que paga es de 0,25 UF.
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: para no pensionados que sufren invalidez, o a sus familiares si este fallece. Se entregará a partir de agosto.