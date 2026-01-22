Años Cotizados: ¿El beneficio es para pensionados de AFP y compañías de seguros?

22 en. 2026 - 09:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es una ayuda gubernamental para los pensionados, que se entrega de forma mensual y se calcula con base en 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada 12 meses cotizados.

Las mujeres que lo reciben deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) y los hombres requieren al menos 240 cotizaciones (20 años).

La norma, difundida a través de ChileAtiende, establece un máximo de 300 meses continuos o discontinuos, que equivalen a 25 años.

¿Pensionados de AFP y compañías de seguros reciben el Beneficio por Años Cotizados?

Sí, el beneficio aplica para pensionados de AFP y compañías de seguros, bajo las siguientes modalidades:

Ante retiro programado, el dinero permanece en la cuenta individual de la AFP y la persona va retirando mes a mes un monto que se calcula tomando en cuenta el saldo y la expectativa de vida.

También aplica para renta vitalicia, cuando la persona entrega sus ahorros a una compañía de seguros a cambio de un pago mensual fijo, asegurado de por vida.

Consideraciones para el beneficio

Para calcular el Beneficio por Años Cotizados se considera a pensionados al 31 de julio de 2025, tomando en cuenta períodos cotizados registrados en su cuenta de capitalización individual de su AFP.

También aplica para trabajadores que se pensionen a contar del 1 de agosto de 2025 o en el futuro, y se consideran los períodos que sus empleadores hayan aportado al Seguro Social. Si no es suficiente, se incluyen los períodos cotizados registrados en su cuenta de capitalización individual de su AFP.

Incluso si es necesario, se puede complementar con períodos utilizados en bonos de reconocimiento.

Tras la Reforma de Pensiones, una mujer con el mínimo de cotizaciones (10 años) podría recibir un monto de $39.315, mientras que un hombre podría recibir mínimo $79.525 (20 años).

Todo sobre Beneficio por años cotizados