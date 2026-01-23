Incendios forestales: Gobierno cifra en más de dos mil las casas afectadas y anuncia fecha de bono para damnificados

23 en. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno entregó la noche de este jueves un nuevo balance de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país. En la instancia, detalló el número de casas destruidas producto del fuego y la fecha en la que se entregará el bono para damnificados.

Más de dos mil casas afectadas

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de entregar la información desde Senapred tras finalizar un nuevo Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

Hasta las 21:00, se contabilizaban 18 incendios en combate, y "un aumento significativo en las viviendas registradas que han sido afectadas por los incendios", señaló el secretario de Estado.

"La suma alcanza a 2.098 viviendas con distintos nivel de afectación, la gran mayoría de ellas con una afectación importante, un nivel de destrucción importante o completamente destruidas", sostuvo.

Del total, 257 casas corresponden a la región de Ñuble, 1.837 a la región de Biobío, y cuatro a la región de La Araucanía.

Respecto a los fallecidos, el número se mantiene en 21, sin embargo, ya hay 17 identificados. "Hoy se procedió a la identificadión de otros seis, sobre la base de huellas dactilares y ADN", expueso Elizalde.

Gobierno entrega fecha de bono para damnificados

En cuanto al Bono de Recuperación, beneficio económico que se entregará a los damnificadosa de la tragedia, el ministro dio a conocer la fecha del pago.

Este sábado 24 de enero será abonado el monto a la Cuenta RUT del jefe de hogar, o se puede cobrar de manera presencial en sucursales de BancoEstado. Más de 2.200 hogares se verán beneficiados.

El bono de ayuda a las familias se dividirá en dos tramos: $1.500.000 por afectación alta y $750.000 por afectación media. Para acceder al dinero, se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).