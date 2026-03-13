Ley por "50 Transferencias": ¿Quiénes están excluidos?

13 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Actualmente, todas las entidades financieras están obligadas a entregar información oportuna sobre los movimientos de dinero de los contribuyentes, bajo la Ley por “50 Transferencias” o Ley de Cumplimiento Tributario.

Es un mecanismo del Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir la evasión y el comercio informal, donde los bancos y cooperativas juegan un papel clave al alertar cuando un usuario recibe abonos de distintas personas en plazos determinados.

¿Para quiénes no aplica la Ley por “50 Transferencias”?

La página oficial del SII indica que la normativa no está enfocada en:

Tesoreros de curso, clubes deportivos o similares.

Receptores de cuotas de actividades sociales y/o familiares.

Receptores de dinero de actividades solidarias.

Quien recauda fondos de una comunidad para pagar servicios comunes.

Tesorero de rifas de establecimientos educacionales.

Para estos casos, la entidad realiza un análisis de información sin tomar acciones de fiscalización.

¿Cuándo aplica la Ley por “50 Transferencias”?

Las entidades financieras, como bancos y cooperativas, deberán notificar los movimientos de cuentas bancarias al SII en los siguientes casos:

Si recibe más de 50 transferencias de diferentes RUT en un día, semana o mes.

Si recibe más de 100 transferencias de diferentes RUT en un semestre.

En este sentido, la medida es contra vendedores de productos o servicios que no emitan boleta, así como negocios que operen sin registro de actividad.

¿Qué datos entregan los bancos bajo la Ley por “50 Transferencias”?

Una vez que se detectan los números de movimientos establecidos en la norma, la entidad tendrá que reportar al SII:

Datos del titular de la cuenta.

El número de la cuenta.

Cantidad total de depósitos.

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