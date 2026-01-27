Este es el lujoso auto deportivo que lidera el ranking del permiso de circulación más caro de Chile

27 en. 2026 - 19:03 hrs.

Con el inicio de febrero se acerca también uno de los gastos más importantes para los automovilistas en Chile: el pago del Permiso de Circulación 2026, cuyo plazo vence el 31 de marzo, aunque no es obligatorio pagarlo en una sola cuota.

Este trámite obligatorio se calcula en base a la tasación fiscal del Servicio de Impuestos Internos y varía según el año, modelo y características del vehículo, convirtiéndose en uno de los desembolsos más significativos del calendario vehicular.

El auto que lidera el ranking del permiso de circulación más caro

En ese escenario, el automóvil que deberá pagar el permiso de circulación más alto del país en 2026 es el Koenigsegg Jesko, un hiperdeportivo sueco del año 2024 del cual habría al menos una unidad inscrita en Chile. El modelo ya había llamado la atención tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba uno de estos vehículos circulando con patente chilena por las calles de Santiago.

De acuerdo con los registros de tasación, este modelo presenta el monto más elevado, con un pago cercano a los 113,5 millones de pesos, calculado sobre una tasación fiscal aproximada de 2.532 millones de pesos.

Las características del vehículo deportivo

El Koenigsegg Jesko está equipado con un motor V8 biturbo de 5,0 litros que desarrolla 1.280 caballos de fuerza con gasolina convencional y hasta 1.600 hp utilizando biocombustible E85, junto con la transmisión Koenigsegg Light Speed de nueve velocidades, diseñada por la propia marca.

Su diseño aerodinámico genera hasta 1.400 kilos de carga aerodinámica, lo que lo posiciona como un vehículo orientado al rendimiento extremo en pista. En su versión Jesko Attack, el modelo está pensado para ofrecer altas velocidades tanto en recta como en curvas, manteniendo un elevado nivel de control y confort.

Koenigsegg Jesko / Shutterstock

En cuanto a prestaciones, el Jesko completa el cuarto de milla en 8,88 segundos, alcanzando 291 km/h, y llega a 359,83 km/h en 13,27 segundos en media milla, estableciendo un récord mundial para autos de producción en esa distancia. En aceleración, logra pasar de 0 a 100 km/h en 2,79 segundos, de 100 a 200 km/h en 2,74 segundos y de 200 a 300 km/h en solo 3,96 segundos.

Lo que se sabe sobre Koenigsegg

La marca Koenigsegg fue fundada por Christian von Koenigsegg en 1994 con el principal objetivo de crear "el superdeportivo perfecto", y tiene su sede en Ängelholm, Suecia.

Tras casi dos años de desarrollo, el primer prototipo conceptual fue presentado públicamente en el circuito de Anderstorp, mientras que el CC8S debutó en el Salón del Automóvil de París en el año 2000, consolidando el inicio de la producción de la firma.

