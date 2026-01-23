SII publicó tasación fiscal de los vehículos para 2026: Entérate cuánto deberás pagar por el Permiso de Circulación

23 en. 2026 - 11:32 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya publicó las nóminas de Tasación Fiscal de vehículos livianos y pesados para este año 2026.

En esta oportunidad, el listado comprende un total de 81.611 tasaciones de vehículos livianos. En ese sentido, cabe destacar que esta herramienta es fundamental para determinar el valor del permiso de circulación.

¿Cómo calcular la tasación fiscal de tu vehículo y la cantidad que debes pagar por el permiso de circulación?

En el caso de que quieras saber la tasación fiscal de tu vehículo y la cantidad que debes pagar por el concepto de permiso de circulación, debes ingresar en el siguiente enlace.

Una vez ahí, deberás seleccionar qué clase de vehículo es el que deseas consultar (liviano, moto, pesado).

Con ese paso ya realizado, tendrás que especificar las características de tu vehículo: su tipo, marca, modelo, versión y año de fabricación.

Según reportó la entidad, el valor mínimo del permiso de circulación en el país es de $34.876, monto que aplica para los autos con más años de antigüedad y cuyo valor de tasación fiscal sea menor a los $3.487.600.

Plazos de pagos 2026

1 de febrero al 31 de marzo: Automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.

Automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas. Hasta el 31 de mayo: Taxis y buses.

Taxis y buses. Hasta el 30 de septiembre: Vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.

El permiso puede pagarse en dos cuotas: La primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto (siempre que no existan multas impagas).

