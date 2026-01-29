Permiso Internacional de Conducir: Conoce la vigencia y los valores del documento

29 en. 2026 - 20:00 hrs.

Cuando viajas al extranjero y tienes la intención de manejar un vehículo en cualquier país que no tenga convenio bilateral con Chile, debes contar con un permiso internacional de conducir.



Es un documento disponible para ciudadanos chilenos o extranjeros con residencia que tengan una licencia de conducir vigente, quienes pueden enfrentar multas y sanciones en caso de no tener esta autorización.

En el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y España no es necesario el permiso, solamente debes portar la licencia de conducir chilena.

Vigencia y valor del Permiso Internacional de Conducir

De acuerdo con ChileAtiende, el documento tiene un costo de $40.000 para el público general, mientras que para socios de Automóvil Club de Chile es de $32.000.

Una vez que se emite, tendrá una vigencia de un año o hasta que la licencia de conducir caduque.

¿Cómo solicitar el Permiso Internacional de Conducir?

Para obtenerlo, los interesados deben acudir a una sucursal del Automóvil Club de Chile con la licencia de conducir y una fotografía tamaño 4x4 con su nombre.

Si el trámite lo realiza un tercero, este tendrá que presentar también su cédula de identidad y un poder simple con la autorización.

Todo sobre Licencia de conducir