"Ha estado deprimido y triste": Preocupación por niño de 5 años que fue detenido por agentes migratorios en EEUU

29 en. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Masivas protestas y serios cuestionamientos causaron en Estados Unidos la detención de un padre y de su hijo de 5 años en Mineápolis, quienes se encuentran bajo custodia por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las imágenes del pequeño Liam Conejo Ramos, que llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman cuando fue detenido con su padre el pasado 20 de enero, dieron la vuelta al mundo y aumentaron la indignación ante la política migratoria de Donald Trump.

Al respecto, este miércoles el legislador demócrata Joaquín Castro visitó al pequeño niño de nacionalidad ecuatoriana en prisión y declaró que "ha estado deprimido y triste".

"Me preocupa su salud mental"

"Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste", aseguró el representante demócrata por Texas en un video que publicó en la red social X.

De paso, el legislador sostuvo que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados. "Me preocupa su salud mental", añadió.

El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados. Según reportes de prensa, ambos tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de inmigración.

