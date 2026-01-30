Confirman cortes de luz para este viernes en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados
¿Qué pasó?
Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este viernes 30 de enero.
La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta siete horas.
Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.
¿Dónde se cortará la luz este viernes 30 de enero?
- Conchalí: 10:00 a 16:30 horas
- Las Condes: 10:00 a 16:00 horas
- Quinta Normal: 9:30 a 15:30 horas
- Maipú: 10:00 a 16:00 horas
- San Ramón: 10:00 a 17:00 horas
- La Reina: 10:30 a 16:30 horas
