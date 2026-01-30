Crimen en La Vega: Hombre de 54 años es asesinado a disparos dentro de local comercial en Recoleta

30 en. 2026 - 05:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 54 años de nacionalidad chilena fue asesinado a disparos durante la noche del jueves en el sector de La Vega, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

Según información entregada por las autoridades, el crimen se perpetró a eso de las 21:00 horas dentro de un local comercial ubicado en calle Antonia López de Bello, hasta donde llegó la víctima para esconderse de su atacante, quien lo estaba buscando.

El fiscal Marcelo Soto, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que el fallecido recibió "múltiples impactos balísticos, uno de ellos en su cabeza, por parte de una persona de sexo masculino que posteriormente huye desde oriente a poniente".

"El imputado pasa por el lugar, se devuelve y procede a dispararle"

"La víctima se encontraba al interior del local respectivo, y es en esas circunstancias que el imputado pasa por el lugar, se devuelve y procede a dispararle. No hay un seguimiento, sino que hay una búsqueda", agregó, asegurando que "estamos recabando todos los antecedentes respectivos. Existe bastante evidencia que se está levantando y se está evaluando".

Por su parte, el subcomisario Manuel Arévalo, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que "nuestro personal está trabajando actualmente en este sitio del suceso, pero tendría múltiples impactos balísticos en el tren superior del cuerpo".

"Conforme al registro de cámaras tenemos a una persona imputada no identificada, sobre la cual está trabajando en su posible individualización", concluyó.