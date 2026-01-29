Logo Mega

Avioneta cae cerca del Aeródromo de Curacaví: Piloto logró ser rescatado por equipos de emergencia

¿Qué pasó?

Una avioneta modelo Cessna 152 cayó durante la noche de este jueves en el patio de una vivienda cerca del Aeródromo de Curacaví, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el piloto, quien era el único ocupante de la aeronave, logró ser rescatado; sin embargo, está gravemente herido.

Personal de emergencia se encuentra en el lugar junto a un equipo de investigadores de Accidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), detallaron desde la institución.

Piloto fue trasladado hasta Santiago en estado grave

El coronel Cristian Matus, de la Prefectura Costa de Carabineros, detalló que "este avión despegó de la ciudad de Concepción (...) el piloto se encuentra en estado grave, por lo que fue evacuado vía aérea hacia la ciudad de Santiago para tener la mejor atención médica posible que se le pueda otorgar en este minuto".

"Las labores de rescate las ejecutó personal de Samu y Bomberos, quienes sacan a esta persona de la cabina. Si bien es cierto que la avioneta quedó en su estructura bastante dañada, no fue tan complicada la labor de rescate", agregó.

 

