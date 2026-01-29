Nuevo sistema de cobro en peajes de Ruta 5 Norte: Ya se inició instalación de dos pórticos entre Santiago y Los Vilos

29 en. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se dio inicio a la primera etapa de obras en la Ruta5 Norte, en el tramo Santiago – Los Vilos, para la implementación del nuevo sistema de cobro electrónico Multi Lane Free Flow (MLFF).

Este sistema estará ubicados en las plazas de peaje Las Vegas (comuna de Llay–Llay, región de Valparaíso) y Pichidangui (comuna de Los Vilos, región de Coquimbo).

El proyecto considera obras de ampliación y mejoramiento, extendiendo el servicio Free Flow ya existente en el Túnel El Melón a lo largo de toda la ruta. De esta forma, se optimizará la experiencia de viaje y se reducirán los tiempos de desplazamiento, a través de un peaje moderno y sin detenciones.

Llaman a planificar viajes por desvíos de tránsito

Las faenas comenzaron el pasado lunes 26 de enero y se extenderán por seis meses. Durante este periodo se realizarán trabajos que eventualmente podrían afectar la normal circulación por el sector de las plazas de peaje, generando desvíos de tránsito.

Por lo mismo, la recomendación es que los conductores planifiquen sus desplazamientos y respeten la señalización dispuesta en el sector.

La Sociedad Concesionaria Nueva Aconcagua destacó que la implementación del sistema Free Flow no implicará modificaciones en las tarifas vigentes de ambas plazas de cobro.

"Esta modernización representa un paso más en nuestro objetivo para desarrollar una infraestructura vial eficiente, segura y comprometida con el bienestar de las personas. En total, beneficiará potencialmente a 1.300.000 de habitantes de las 12 comunas que están en el entorno de la concesión y a los miles de usuarios que transitan por ella a diario", agregaron.

De acuerdo a lo que se explicó, con esta implementación, los nuevos pórticos de peaje con sistema Free Flow quedarán ubicados en el caso de Las Vegas, en el kilómetro 92,5 en dirección norte (actualmente está en el kilómetro 89), y el de Pichidangui en el 190,4 (actualmente en el kilómetro 190,5).

Beneficios del nuevo sistema

Entre los beneficios de este sistema está el que las personas accederán a desplazamientos más eficientes, al transitar sin detenciones ni bajas considerables de velocidad; y, además, experimentarán un tránsito fluido especialmente en horarios y períodos de mayor congestión.

Asimismo, se promueve la interoperabilidad del dispositivo TAG de cualquier concesionaria, sin necesidad de cambios ni trámites adicionales; y se aportará a la reducción del impacto ambiental, puesto que al evitar parar el vehículo y acelerar de forma innecesaria, se reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2.