"Un caso único en Chile": Padres de niña con cáncer cerebral lanzan campaña para pagar su tratamiento en el extranjero

29 en. 2026 - 15:45 hrs.

Olivia es una pequeña niña de 2 años que fue diagnosticada con cáncer cerebral, enfermedad que no tiene precedentes en Chile, ya que no existen casos registrados en niños ni lactantes.

Por ello, sus padres, Macarena y Nicolás, iniciaron una campaña solidaria que busca recaudar fondos y así costear su tratamiento en el extranjero.

Caso único en el país

Los padres relataron que los problemas de Olivia comenzaron durante una madrugada en diciembre, cuando la niña empezó a sufrir convulsiones que obligaron a trasladarla a un centro de salud.

De ahí en más, la pequeña fue diagnosticada con hidrocefalia y cáncer cerebral, "un caso único en Chile. No hay precedente de este extraño tumor intracraneal en niños y menos en lactantes", comentaron sus padres.

A pesar de ello, fue operada tres veces desde su diagnóstico. Sin embargo, ahora debe someterse a un tratamiento intensivo que incluye quimioterapia, un trasplante de médula ósea y terapia con protones, una técnica que no se realiza en Chile y que es clave para que pueda sobrevivir.

Rifa solidaria

Para costear los costos del viaje al extranjero y el tratamiento, sus padres lanzaron la campaña #FuerzaOli, a través de una rifa solidaria. "Hoy su vida depende de que la historia llegue a todos lados", afirmaron.

Cada boleto tiene un valor de $10.000 y se ofrecen más de 80 premios, incluyendo vuelos, alojamientos, vinos premium y conciertos. Incluso, recientemente se sorteó uno de los primeros regalos: una entrada para ver a 31 Minutos en el Movistar Arena.

Puedes comprar tu número de rifa en este sitio o donar directamente a la siguiente cuenta:

Titular: Macarena Luongo

Macarena Luongo RUT: 16657680-6

16657680-6 Cuenta corriente

N°: 88790618

88790618 Banco Santander

Correo electrónico: rifafuerzaoli@gmail.com

También se puede donar desde el extranjero en la plataforma de GoFoundMe.