Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Siempre Juntos

"Es una verdadera epidemia": Ingresan proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años

¿Qué pasó?

El senador de Evópoli, Felipe Kast, anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

El proyecto toma el ejemplo de lo acontecido en Australia, país donde se legisló al respecto, impidiendo a niñas y niños utilizar estas plataformas, lo que ha sido replicado por otros países como Francia.

Lo más visto de Nacional
 

¿Qué dijo Kast?

Sobre esto, el legislador indicó que "hoy día esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de los colegios".

Ir a la siguiente nota

"Por lo tanto, aquí vamos a tener una supervisión por parte de la soberanía de Chile para que todas aquellas plataformas de redes sociales no contaminen a nuestros niños en forma indebida", agregó Kast.

De acuerdo al propio senador, la idea es que las plataformas integren una verificación real, por ejemplo, en el tema de la edad

Al mismo tiempo se busca que se protejan los datos personales y se establezcan multas para quienes incumplan con las medidas.

Todo sobre Congreso

Leer más de

Notas relacionadas