"Es una verdadera epidemia": Ingresan proyecto para prohibir redes sociales a menores de 16 años

¿Qué pasó?

El senador de Evópoli, Felipe Kast, anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

El proyecto toma el ejemplo de lo acontecido en Australia, país donde se legisló al respecto, impidiendo a niñas y niños utilizar estas plataformas, lo que ha sido replicado por otros países como Francia.

¿Qué dijo Kast?

Sobre esto, el legislador indicó que "hoy día esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de los colegios".

"Por lo tanto, aquí vamos a tener una supervisión por parte de la soberanía de Chile para que todas aquellas plataformas de redes sociales no contaminen a nuestros niños en forma indebida", agregó Kast.

De acuerdo al propio senador, la idea es que las plataformas integren una verificación real, por ejemplo, en el tema de la edad.

Al mismo tiempo se busca que se protejan los datos personales y se establezcan multas para quienes incumplan con las medidas.

