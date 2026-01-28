Confirman cortes de luz para este miércoles en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados

28 en. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 28 de enero.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta siete horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles 28 de enero?

Conchalí: 11:00 a 17:00 horas

Las Condes: 10:30 a 16:30 horas

La Florida: 10:00 a 17:00 horas

Ñuñoa: 10:00 a 13:00 horas

La Reina: 10:00 a 16:00 horas

Maipú: 10:30 a 16:30 horas y 9:30 a 15:30 horas

