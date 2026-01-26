Confirman cortes de luz para este lunes en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados
¿Qué pasó?
Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este lunes 26 de enero.
La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta seis horas.
Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.
¿Dónde se cortará la luz este lunes 26 de enero?
- Independencia: 10:00 a 16:00 horas
- Cerro Navia: 11:00 a 17:00 horas
- Pudahuel: 11:00 a 17:00 horas
- Santiago: 10:00 a 16:00 horas
- Peñalolén: 10:30 a 17:00 horas
- La Florida: 10:30 a 17:30 horas y 10:30 a 16:30 horas
